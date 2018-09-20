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Как накажут виновника гибели российского Ил-20М?

20 сентября 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Как накажут виновника гибели российского Ил-20М?

17 сентября Израиль атаковал сирийские объекты в провинции Латакия в зоне размещения российских баз. Удар крылатыми ракетами израильского производства был нанесён 4 истребителями F-16C. Израильтяне бомбили в том числе и средства ПВО Сирии, где полно наших офицеров. Поскольку удары были направлены на объекты неподалёку от наших баз, сирийцы утверждают, что российская ПВО тоже открывала огонь. Согласно сирийским источникам, якобы стреляли даже С-400. Наши источники на эту тему молчат.

Израильтяне предупредили штаб нашей группировки об ударе, но строго формально – за минуту до удара. Это уже само по себе нарушение договорённостей. Впрочем, у наших средств разведки наверняка была какаято информация, ведь подготовка к удару обычно вызывает повышение активности в радиосетях, более активные действия самолётов-разведчиков и БПЛА в нейтральных водах. Наши радиолокационные станции, конечно, не спят, да и российская эскадра в Средиземноморье могла что-то засечь заранее. Но точной информации, видимо, не было. Поэтому возвращавшийся на аэродром самолёт Ил-20М не встречали истребители, как обычно это делается в подобной ситуации. Иначе бы зашедшие далеко с моря израильские самолёты не смогли бы «спрятаться» за яркой отметкой цели массивного «Ильюшина». Впрочем, пока сложно утверждать, как точно было дело – возможны варианты. Израильтяне могли просто «сесть на хвост» в непросматриваемой экипажем «Ила» зоне, как они часто делали ещё в советские времена с нашими транспортниками около Сирии. Это значит, что они намеренно ждали возвращения Ил-20М и были уверены, что истребителей охранения не будет. Или же произошла действительно трагическая случайность. Для операторов одного из дивизионов ЗРС С-200ВМ 23-й зенитно-ракетной бригады ПВО Сирии, расположенного юго-восточнее Хмеймима, отметки более близкого Ил-20М совместились с находящимися выше и дальше израильскими истребителями. Они шли плотным строем. То есть могло произойти то же, что в 2001 г. на учениях украинских горе-зенитчиков, сбивших российский самолёт Ту-154М. Только тогда мишень летела низко и близко, а самолёт был далеко и высоко. Украинцы по лени и недомыслию не измерили дальность до цели и сбили «пассажира». Сейчас сирийцы, возможно, тоже не перепроверяли дальность, а сигнал от системы госопознавания в случае, когда за одним самолётом прячутся ещё 4, мог прийти неправильный – чужой.

Нельзя также исключать, что расчёт действовал правильно, но израильтяне использовали системы РЭБ, поэтому замеры по дальности дали ложный результат. Ведь С-200 – это не С-300 или С-400 – система значительно устарела.

Понятно одно, что израильтяне намеренно подставили наш борт под удар, рассчитывая, что сирийцы не будут стрелять в него, а значит – и в них. Но те стрелять стали и сбили набитый дорогой и секретной аппаратурой самолёт с 15 опытными офицерами на борту.

Совершенно очевидно, что без последствий это не останется. Произойдёт усиление ПВО и РЭБ, группировки авиации, ужесточатся правила. Вероятно, на израильскую деятельность в Сирии или даже около Сирии перестанут закрывать глаза. Это уже поняли и в самом Израиле. Но, главное, уже разрушено доверие – Израиль нарушил совместно утверждённые договорённости. И за это заплатит.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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