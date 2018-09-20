Венгрия пригрозила оставить Украину без ЕС на фоне "паспортного скандала"
20 сентября 2018, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за "паспортного скандала", возникшего после опубликования видеозаписи выдачи паспортов в Берегово, Венгрия пригрозила еще больше замедлить интеграцию Украины в Европейский союз.
Венгрия будет расценивать высылку своего консула из города Берегово Закарпатской области Украины как недружественный акт со стороныErhfbys. Об этом сегодня заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте ведомства.
Сийярто также назвал нормальной практикой наличие двойного гражданства в ЕС и высказал сомнение, что Украина действительно серьезно настроена на вступление в Европейский союз и НАТО. Политик считает, что видео было сделано и опубликовано по чьему-то заказу.
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