В сети смеются над фото Анджея Дуды и Трампа в кабинете президента США

В сети смеются над исторической фотографией президента Польши Анджея Дуды и Дональда Трампа в кабинете президента США. Польский президент находился с визитом в США. С Трампом он обсуждал размещение военных баз НАТО на территории Польши. Дуда предложил назвать базу НАТО "Форт Трамп".

По данным СМИ, Дуда просил Трампа разместить в Польше "для ее защиты" постоянную военную базу США, пообещав заплатить за это американцам два миллиарда долларов в год. Договорившись об условиях, лидеры Польши и США подписывали документы. Только почему-то в этот момент Трамп сидел в кресле, а Дуда стоял около его стола. Для польского президента в кабинете президента США не нашлось даже табуретки? "Ужасный снимок, на котором Дуда — как вульгарный лакей — на углу рабочего стола Трампа", - пишут в Твиттер.

Украинские пользователи сети вспоминают, что видели похожее фото главы МИД Украины Павла Климкина с Трампом. Трамп сидел за столом, а Климкин стоял рядом.