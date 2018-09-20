Папа римский призвал молодежь заботиться о своей сексуальности
20 сентября 2018, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети продолжают обсуждать довольно демократичные рассуждения папы римского об интимной жизни. На днях понтифик заявил, что секс – это не табу, а дар божий.
Франциск обратился к молодежи и призвал беречь свою сексуальность для большой и страстной любви, сообщает газета «Спид-инфо». Папа назвал настоящие чувства между мужчиной и женщиной ключом к вечной жизни. Он негативно высказался о тех, кто использует сексуальность ради развлечений или наживы. Прежде всего речь идет о порнографии.
В русской православной церкви в целом согласились со словами папы, однако уточнили, что это относится только к близости между законными супругами. Все остальное – смертный грех.
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