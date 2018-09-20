Суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу

Во Франции суд города Нантер потребовал, чтобы лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прошла психиатрическую экспертизу. Об этом женщина рассказала на своей странице в Twitter.

Поводом для такого решения стало сообщение политика в соцсетях. Суд захотел узнать, не повлияли ли на публикацию Ле Пен какие-то, возможно, имеющиеся у нее психические или нейропсихические расстройства.

Ле Пен разместила фото жертв террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России) три года назад. Суд посчитал публикацию «распространением сообщения насильственного, порнографического или порочащего честь характера».

«За осуждение ужасов ИГ в Twitter «правосудие» назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!» - шокирована Ле Пен.