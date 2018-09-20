Политолог прокомментировал выступление Порошенко в Раде

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде с ежегодным посланием.

«К сожалению, я не услышал сегодня выступления действующего президента Украины. Я услышал выступление кандидата в президенты Петра Порошенко. Вместо того, чтобы говорить о внешнем и внутреннем состоянии страны за прошедший год, он говорил о своей агитке и своих лозунгах на выборах», - заметил Руслан Бортник.

Вместо того, чтобы проанализировать свою деятельность и ее результаты за прошедший год и рассказать о социально-экономическом состоянии страны на текущий момент, Порошенко «шесть раз по кругу» прошелся по темам вступления Украины в Евросоюз и НАТО, ВСУ, антироссийской политики, украинского языка и предоставления автокефалии, отметил политолог.

«Судя по тому, насколько активно Порошенко «передавал приветы» своим конкурентам на предстоящих президентских выборах, он использовал трибуну украинского парламента не для ежегодного послания депутатам, а для информационной атаки своих конкурентов», - приводит мнение политолога РИА Новости.