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В Крыму прокомментировали идею Порошенко убрать российскую базу из Севастополя
20 сентября 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко убрать базу ВМФ России из Севастополя, как только Крым вернется под юрисдикцию Украины.
«Из года в год и даже чаще он говорит вещи, никоим образом не влияющие на положение дел на Украине. Киев гнет такую риторику уже пятый год, и Порошенко – главный идеолог этого пустословия. Он только и рассказывает, что происходит в Крыму, и что он готов предпринять в отношении полуострова. А тем временем ситуация на Украине ухудшается по всем социально-экономическим показателям. Мне кажется, уже самому Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за все эти пустые слова, за которыми в реальности ничего не стоит», - отметил крымский парламентарий.
Владислав Ганжара также добавил, что «больные фантазии» Порошенко надоели уже и России, и мировому сообществу, и самим украинцам, передает RT.
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