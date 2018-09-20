В Крыму прокомментировали идею Порошенко убрать российскую базу из Севастополя

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко убрать базу ВМФ России из Севастополя, как только Крым вернется под юрисдикцию Украины. Порошенко пообещал убрать базу ВМФ РФ из Севастополя

«Из года в год и даже чаще он говорит вещи, никоим образом не влияющие на положение дел на Украине. Киев гнет такую риторику уже пятый год, и Порошенко – главный идеолог этого пустословия. Он только и рассказывает, что происходит в Крыму, и что он готов предпринять в отношении полуострова. А тем временем ситуация на Украине ухудшается по всем социально-экономическим показателям. Мне кажется, уже самому Порошенко должно быть стыдно перед собственным народом за все эти пустые слова, за которыми в реальности ничего не стоит», - отметил крымский парламентарий.

Владислав Ганжара также добавил, что «больные фантазии» Порошенко надоели уже и России, и мировому сообществу, и самим украинцам, передает RT.