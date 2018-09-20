Для чего спецслужбы США придумали криптовалюту?

Криптовалюты – проект американских спецслужб, считает доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин КАТАСОНОВ. Об этом, кстати, недавно заявила сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Н. Касперская.



Спецслужбы находятся на побегушках у ростовщичества. Некоторые считают, биткойны нужны американским спецслужбам для того, чтобы финансировать свою подрывную деятельность по всему миру, в том числе поддерживать исламский терроризм. По-моему Катасонова, с этим американцы справляются при помощи налички. Возможно, бенефициары биткойнов – не спецслужбы, а именно банкиры.



Есть такая версия: у себя американцы всё-таки пресекут хождение криптовалют, при этом их использование в остальном мире будет всячески форсироваться.

Во всех странах, кроме США, монополия банков на эмиссию денег окажется подорвана, а денежное обращение – расшатано, разрушено. В результате ФРС США станет единственным эмиссионным центром в мире. С криптовалютами за их ненужностью будет покончено, а доллар окончательно превратится в мирового гегемона.



Другая версия: банкиры станут ещё активнее применять криптовалюты в качестве «финансовых инструментов», орудий спекуляции. Короче говоря, криптовалюты в этой схеме послужат опорой для хиреющей валютно-финансовой системы мира, сложившейся в 1970-е.



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