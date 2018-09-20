Кто управляет мировой экономикой и готовит банковский концлагерь?

Центробанки большинства стран не относятся к органам государственной власти (российский в том числе) и зависят от центробанка США, частной корпорации – Федеральной резервной системы (ФРС), считает доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин КАТАСОНОВ.



ФРС получила колоссальное мировое влияние в 1976 году, когда доллар был отвязан от обеспечения золотом и стал печататься в неограниченных количествах. Определить собственников ФРС чрезвычайно трудно: помимо известных банкирских династий – Ротшильдов и Рокфеллеров – есть множество других фигурантов, которые «не светятся». В состав ФРС входят несколько тысяч банков, они часто принадлежат юридическим лицам, те – другим юридическим лицам и так далее. Проследить эти цепочки до конца не удавалось ещё никому. Основные приоритеты мирового ростовщичества, утверждает профессор, – тотальный контроль над личностью, управляемый хаос и, наконец, сокращение населения планеты до миллиарда человек. Под этим углом В. Катасонов рассматривает так называемую цифровую экономику.



Всю суть цифровой экономики профессор сводит к процессу к цифровизиации денег, которая представляет собой электронно-банковский концлагерь. Он приведёт к миру, в котором не станет наличных денег. Банкам и спецслужбам всегда будет известно, что, где и в каком количестве вы покупаете, – вам приятна такая слежка? В случае надобности отключат вам карту – и всё, вы ничего не купите. К слову, уже сейчас происходит списание долгов с карты без какого-либо вашего участия, а раньше долги взыскивали с людей по-другому, более цивилизованно.



"Меня забавляют люди, которые восторгаются удобством использования пластиковых карт, а теперь и смартфонов для оплаты покупок. Ну, ребята, вы даёте! Вы конвертируете свободу в комфорт! Не говоря уже о том, что бумажные деньги гораздо ценнее виртуальных, – неслучайно банки несколько лет назад брали аж десятипроцентную комиссию за перевод безнала в наличку", - говорит Касатонов.



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