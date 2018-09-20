Украина планирует разработать и закупить высокоточное ракетное вооружение

Украина в ближайшее время увеличит оборону акватории и побережья Азовского моря. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в четверг, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием.

Порошенко рассказал, что нужды страны в сфере обороны сейчас превышают ее возможности. По его словам, в данной ситуации он ждет от военного руководства «нестандартных асимметричных решений».

Порошенко заявил, что в этом году планируется разработка, подготовка к производству и закупка высокоточного ракетного вооружения для украинской армии, не уточнив при этом, у кого.

А для укрепления обороноспособности стране необходимы «нестандартные выходы», чтобы Украина смогла отвечать, в том числе, и на новые вызовы в области «информационного и киберпространства».