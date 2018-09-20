Британские СМИ: консерваторы решили «уволить» Терезу Мэй
20 сентября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Депутаты правящей Консервативной партии потребуют от нынешнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку после истечения окончательного срока реализации Brexit.
Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraph, опубликовав служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера, распространенную среди консерваторов.
В документе значится, что парламентский Комитет 1922 предложит Мэй «уйти в отставку после марта 2019 года». Далее приводится список из 27 потенциальных кандидатов на ее должность с комментариями по каждому.
В число кандидатов попали министр образования Дэмиан Хайндс, глава МИД Джереми Хант, экс-глава МВД Эмбер Радд и министр обороны Гэвин Уильямсон, уточняет Экономика Сегодня.
В сентябре текущего года средства массовой информации уже сообщали, что примерно 50 парламентариев из Консервативной партии рассматривают вопрос смещения премьер-министра Терезы Мэй.
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