Украинский генерал предупредил об опасности разрыва договора о дружбе с Россией

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что разрыв российско-украинского Договора о дружбе и сотрудничестве может негативно повлиять на позицию Киева по Крыму.

«Надо иметь твердую юридическую базу. Крым, в соответствии с настоящим договором о дружбе, юридически входит в состав Украины и признан Россией. А мы даем им поводы ссылаться на то, что это мы разорвали договор. И Россия будет указывать на то, что они вернули себе Крым, не нарушив договор», - заявил генерал армии Николай Маломуж в интервью.

Накануне, 19 сентября, на Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает РИА Новости.