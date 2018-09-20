Украинский генерал предупредил об опасности разрыва договора о дружбе с Россией
20 сентября 2018, 08:11 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что разрыв российско-украинского Договора о дружбе и сотрудничестве может негативно повлиять на позицию Киева по Крыму.
«Надо иметь твердую юридическую базу. Крым, в соответствии с настоящим договором о дружбе, юридически входит в состав Украины и признан Россией. А мы даем им поводы ссылаться на то, что это мы разорвали договор. И Россия будет указывать на то, что они вернули себе Крым, не нарушив договор», - заявил генерал армии Николай Маломуж в интервью.
Накануне, 19 сентября, на Украине вступил в силу указ президента Петра Порошенко о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает РИА Новости.
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