Академию СБУ украсили изображением бойца спецназа ФСБ
20 сентября 2018, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины украсила здание своей академии ярким граффити с изображением украинского казака с шашкой и бойца спецназа Федеральной службы безопасности России.
На этот странный факт на своей странице в социальной сети Facebook обратил внимание пользователь Денис Гороховский, который в прошлом работал журналистом.
Мурал носит название "На страже безопасности Украины" и был открыт лично главой СБУ Василием Грицаком к 27-й годовщине независимости Незалежной.
На самом деле на стене академии изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН еще в 2013 году.
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