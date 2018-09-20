Академию СБУ украсили изображением бойца спецназа ФСБ

Служба безопасности Украины украсила здание своей академии ярким граффити с изображением украинского казака с шашкой и бойца спецназа Федеральной службы безопасности России.

На этот странный факт на своей странице в социальной сети Facebook обратил внимание пользователь Денис Гороховский, который в прошлом работал журналистом.

Мурал носит название "На страже безопасности Украины" и был открыт лично главой СБУ Василием Грицаком к 27-й годовщине независимости Незалежной.

На самом деле на стене академии изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН еще в 2013 году.



