Помпео считает Китай большей угрозой для США, чем Россию
20 сентября 2018, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]
Американский госсекретарь Майк Помпео выступил с заявлением, что, хотя Россия и ведет себя «агрессивно», однако в долгосрочной перспективе наибольшую угрозу для США представляет все же Китай.
В интервью американскому телеканалу политик высказал свое мнение, отвечая на вопрос, кто же больше угрожает Вашингтону – Москва или Пекин?
«Россия ведет себя агрессивно. Россия пытается вмешиваться в наши выборы. Россия под руководством президента Владимира Путина остается «забиякой». Мы должны давать отпор и сдерживать их, где только можем», - заявил Помпео.
«Но если посмотреть в долгосрочной перспективе на угрозы жизненному укладу американцев, которые создают риски для продолжения экономического роста Америки, Китай является намного большей угрозой для США», - отметил он.
Ранее американская пресса сообщила, что Пентагон включил Россию и Китай в список основных угроз в своей обновленной стратегии по кибербезопасности. В России отметили, что такое решение может послужить поводом для кибератак на Россию и Китай со стороны США, передает РИА Новости.
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