Гигантскую медузу выбросило на пляж Новой Зеландии

На берегу океана в 90 километрах от новозеландского города Окленд нашли огромное морское существо, которое вынесло на берег. Находку сделала семейная пара, которая приехала отдохнуть на пляж с детьми.

По словам главы семьи, перед ними лежало нечто, напоминавшее "груду сокращающихся мышц". Медуза была жива и вся содрогалась. Это была так называемая волосистая цианея, сообщает Fox News. Ее купол достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров.

Дальнейшая судьба обнаруженного существа не известна.