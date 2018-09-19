Гигантскую медузу выбросило на пляж Новой Зеландии
19 сентября 2018, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]
На берегу океана в 90 километрах от новозеландского города Окленд нашли огромное морское существо, которое вынесло на берег. Находку сделала семейная пара, которая приехала отдохнуть на пляж с детьми.
По словам главы семьи, перед ними лежало нечто, напоминавшее "груду сокращающихся мышц". Медуза была жива и вся содрогалась. Это была так называемая волосистая цианея, сообщает Fox News. Ее купол достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров.
Дальнейшая судьба обнаруженного существа не известна.
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