ОБСЕ: Донбасс стал одной из самых заминированных территорий на Земле

Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал восток Украины одной из самых заминированных территорий в мире. Это случилось из-за идущего военного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года.

Об этом Сайдик сообщил на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, на котором обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. В ОБСЕ отмечают важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему.