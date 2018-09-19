ОБСЕ: Донбасс стал одной из самых заминированных территорий на Земле
19 сентября 2018, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик назвал восток Украины одной из самых заминированных территорий в мире. Это случилось из-за идущего военного конфликта в Донбассе, который продолжается с 2014 года.
Об этом Сайдик сообщил на брифинге по итогам заседания трехстронней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, на котором обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. В ОБСЕ отмечают важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему.
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