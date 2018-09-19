Министр обороны Великобритании побывал в Донбассе

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прибыл на Украину и в ходе своей поездки посетил район проведения "Операции объединенных сил" в Донбассе. По данным пресс-службы ООС, он лично пообщался с украинскими военными. Видео: бывший сотрудник СБУ рассказал властям ДНР о подготовке терактов

Министр побывал в Краматорске, где беседовал с командующим ООС Сергеем Наевым, который рассказал Уильямсону о ситуации в регионе и мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки.

Главе военного британского ведомства показали "неопровержимые конкретные факты" применения вооружения российского производства. Уильямсон посетил "передовые рубежи обороны" и поговорил с бойцами, затем он побывал на одном из контрольных пунктов въезда-выезда. Как отметил гость, он поражен стойкостью и мужеством украинских военных, "которые столкнулись с одной из самых агрессивных армий мира".