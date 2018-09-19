В среду в Кремле прокомментировали новые обвинения России в очередном "отравлении" в британском городе Солсбери. Мнение российского руководства выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что абсурдность подавляющего большинства информации, поступающей от британской стороны, является абсолютно очевидной, передает РИА "Новости".



Дмитрий Песков также не думает, что имеет смысл в дальнейшем комментировать подобные сообщения и новости, которые приходят из Солсбери.

Напомним, 16 сентября, в одном из ресторанов вышеуказанного британского города мужчина и женщина внезапно почувствовали недомогание. Впоследствии в полиции исключили применение нервно-паралитического вещества в ходе данного инцидента.