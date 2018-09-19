В ООН сообщили, сколько мирных жителей погибли за три месяца в Донбассе

Глава мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций на Украине Фиона Фрейзер сообщила в среду, 19 сентября, какое количество жителей Донбасса стали жертвами конфликта за три месяца.

Согласно последним данным, в период с 16 мая по 15 августа текущего года в Донбассе погибли по меньшей мере двенадцать человек. Кроме того, как сообщает РИА "Новости", 93 человека получили ранения. По словам Фрейзер, вышеуказанные данные превышают показатели за аналогичный период 2017 года на 37 процентов.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после госпереворота в стране. Он продолжается до настоящего момента.

