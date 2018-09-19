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Ученые обнаружили "остров близнецов" на Филиппинах
19 сентября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Аномально большое количество близнецов ученые обнаружили на филиппинском острове Алабат. Филиппинские врачи и ученые ищут причину странного явления, но пока не могут объяснить природу этой аномалии.
На филиппинском острове Алабат зарегистрировано сто пар близнецов. Из них 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Самым пожилым близняшкам на острове – более 80 лет. А самым юным – всего четыре месяца от роду. Известно, что за один только 2015 год на Алабате родилось 12 пар близнецов.
На острове живет даже пара сиамских близнецов, сросшихся головами. Им сейчас по десять лет. Хирурги считают операцию разделения невозможной из-за высокой опасности, что один или оба близнеца не переживут ее.
Врачи и ученые отказываются поверить, что аномально большое количество рождающихся на острове близнецов имеет генетическую причину. Сейчас специалисты внимательно изучают питьевую воду на Алабате, пытаясь усмотреть признаки воздействия окружающей среды на частое рождение близнецов.
Кстати, больше, чем на Алабате, близнецов рождается только в одном месте на всем земном шаре. Это местечко на юго-западе Индии. Здесь в деревне Кодинхи проживают примерно 350 пар близнецов, пишет Lenta.ru.
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