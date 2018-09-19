Наш ответ Израилю

Президент Академии геополитических проблем, экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов считает, что трагедия с российским военным самолётом Ил-20 в Сирии произошла по причине того, что Россия слишком часто закрывала глаза на агрессивные действия Израиля против Сирии.



По мнению военного, высказанного в интервью "МК", России надо было давно потребовать созыва Совета безопасности ООН по этому вопросу и поставить Израиль на место. Теперь же, в качестве ответных шагов, Леонид Ивашов напоминает о праве и сирийской и российской стороны сбивать израильские самолёты, в случае пересечения ими границ Сирии.



Следующим шагом мог бы стать отзыв российского посла из Израиля и высылка израильского из Москвы с последующим понижением дипломатических отношений и, соответственно, отменой безвизового режима между нашими странами.



Далее эксперт предложил начать продажу российских зенитных систем большой дальности Сирии, Ирану и другим странам. От этого только повысится авторитет российского оружия и систем ПВО на мировом рынке. Как только зенитные системы собьют несколько израильских F-16, многие страны встанут в очередь за российской техникой.



Теперь остаётся только ожидать, как официальные российские власти ответят за гибель Ил-20 и всех, кто был там на борту.



