В силу вступил указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

В среду в силу вступил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Документ был подписан 17 сентября.

Подчеркивается, что указ украинского лидера вступает в силу с момента его опубликования, то есть с сегодняшнего дня, передает утром 19 сентября RT.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило глубокое сожаление в связи с подобным решением властей Украины. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны Киева являются деструктивными.