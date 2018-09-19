В силу вступил указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией
19 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
В среду в силу вступил указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Документ был подписан 17 сентября.
Подчеркивается, что указ украинского лидера вступает в силу с момента его опубликования, то есть с сегодняшнего дня, передает утром 19 сентября RT.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило глубокое сожаление в связи с подобным решением властей Украины. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны Киева являются деструктивными.
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