Эксперт высказался о результатах переговоров КНДР и Республики Корея

Российский эксперт оценил итоги переговоров лидеров КНДР и Республики Корея, которые состоялись в Пхеньяне. Мнением поделился глава Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

По словам специалиста, Мун Чжэ Ину в Пхеньяне оказали невероятно теплый прием. В КНДР была создана дружественная атмосфера, демонстрирующая восстановление утраченных связей. Маслов в беседе с RT отметил, что между министерствами обороны двух стран был подписан военный договор, в котором содержатся предложения об устранении опасности взаимного нападения и общем снижении напряжения. Кроме того, Ким Чен Ын в очередной раз пообещал идти по пути денуклеаризации.

Российский эксперт уточнил, что Южная Корея во многих вопросах находится под влиянием США, однако Мун Чжэ Ин намерен продемонстрировать свою самостоятельность и именно поэтому налаживает связи с Ким Чен Ыном.