Автомобиль въехал в толпу людей у мечети в Лондоне

Автомобиль въехал в толпу людей неподалеку от мусульманского центра, расположенного на западе Лондона. Происшествие случилось в ночь на среду, 19 сентября, в западной части столицы Великобритании.

В полиции уточнили, что авария произошла в 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате случившегося пострадали два человека, они были экстренно доставлены в больницу. Как уточняет издание The Sun, в настоящий момент жизни травмированных граждан ничто не угрожает.

Виновник ДТП скрылся с места аварии. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. Предполагается, что данный инцидент не является терактом.