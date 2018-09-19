Автомобиль въехал в толпу людей у мечети в Лондоне
19 сентября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Автомобиль въехал в толпу людей неподалеку от мусульманского центра, расположенного на западе Лондона. Происшествие случилось в ночь на среду, 19 сентября, в западной части столицы Великобритании.
В полиции уточнили, что авария произошла в 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате случившегося пострадали два человека, они были экстренно доставлены в больницу. Как уточняет издание The Sun, в настоящий момент жизни травмированных граждан ничто не угрожает.
Виновник ДТП скрылся с места аварии. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. Предполагается, что данный инцидент не является терактом.
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