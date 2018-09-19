Советский танк Т-34 восхитил немецких экспертов

Советский танк Т-34, в начале войны превосходивший все модели немецких танков по боевым и ходовым характеристикам, оказался «смертоносным сюрпризом» для Вермахта, напавшего на Советский Союз. АрМИ-2018: четкая организация и радушное гостеприимство

По мнению экспертов немецкого журнала Stern, немецкие «Панцеры» были детскими игрушками по сравнению с Т-34. Этот советский танк имел мощное орудие, отличную маневренность и проходимость, а также наклонную лобовую броню.

Немецкие эксперты обратили внимание, что стандартные противотанковые орудия не могли пробить Т-34 – снаряды рикошетили от наклонной лобовой брони танка. Кроме того, специалисты назвали гениальной конструкцию танка. Ее относительная простота легко позволяла наладить массовое производство танка. Конструкторы Вермахта так и не смогли разработать ничего подобного.

Т-34 – основной боевой средний советский танк. Он выпускался серийно с 1940 года и стал самым массовым средним танком Великой Отечественной войны. Входит в число лучших танков времен Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.