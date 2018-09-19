Трамп высказался о трагедии с российским Ил-20 в Сирии‍

Президент США Дональд Трамп высказался о трагедии с российским самолетом Ил-20 в Сирии. Накануне стало известно, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО по вине Израиля.

В рамках совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой американский политик подчеркнул, что погибли по меньшей мере четырнадцать человек и это "очень печально". Дональд Трамп отметил, что "такое случается". Также на страничке в социальной сети Facebook Белого дома уточняется, что ситуация, сложившаяся после крушения Ил-20, является "не очень хорошей".

Напомним, самолеты Израиля вечером 17 сентября создали в небе опасную ситуацию, вследствие чего российский летательный аппарат, возвращавшийся на базу Хмеймим, попал под удар.