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Китай сократил инвестиции в госдолг США на фоне торговой войны

19 сентября 2018, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Китай сократил инвестиции в госдолг США на фоне торговой войны
Фото: pixabay.com

Минфин США опубликовал обновленные данные о странах-держателях американского госдолга. Согласно информации за июль-2018, Китай сократил инвестиции в госдолг США на 7,7 миллиарда долларов.

Россия вышла из числа крупнейших держателей госдолга США

Россия вышла из числа крупнейших держателей госдолга США

Сокращение китайских инвестиций в американские государственные облигации произошло на фоне первого этапа торговой войны между странами. Тем не менее, Китай пока сохраняет лидирующую позицию в списке держателей американского госдолга с цифрой 1,171 триллиона долларов.

Япония, занимающая вторую строчку в списке основных кредиторов США, наоборот, нарастила инвестиции в американский госдолг. На данный момент сумма японских вложений составляет 1,035 триллиона долларов.

Третий крупный держатель американских государственных облигаций – Ирландия. Ее инвестиции, по данным на июль, составляют 300 миллиардов долларов.

Торговую войну с Китаем инициировал в августе президент США Дональд Трамп, введя пошлины с тарифной ставкой 25% на ряд китайских товаров. Китай ответил зеркально. Накануне Трамп объявил о введении очередных пошлин на китайские товары, тарифная ставка на них до конца года будет составлять 10%, а с 2019 года – 25%, сообщает РБК.

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