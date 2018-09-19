Палестина выразила поддержку России в вопросе Крыма

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что руководство его страны поддерживает позицию Москвы относительно Республики Крым и проведенного весной четыре года назад референдума.

газете "Известия" заявил, что Палестина прекрасно понимает, что именно произошло на территории Крыма в 2014 году и поддерживает РФ. Дипломат подчеркнул, что позиция палестинских властей по статусу Крыма является достаточно четкой. Абдель Хафиз Нофаль в интервью газете "Известия" заявил, что Палестина прекрасно понимает, что именно произошло на территории Крыма в 2014 году и поддерживает РФ.

Уточняется, что палестинские граждане имеют право на самоопределение и выступают за то, чтобы любой другой народ имел аналогичное право.