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Дуда предложил назвать базу США в Польше "Форт Трамп"
19 сентября 2018, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]
Польский лидер Анджей Дуда придумал название для американской базы, которая может в ближайшем будущем появиться на территории Польши. Политик убежден, что данный объект следует назвать "Форт Трамп".
Ранее польские власти обратились к американским коллегам как к союзникам по НАТО с просьбой обеспечить постоянное военное присутствие в стране. Как отмечает "Газета.Ru", этот шаг является необходимым перед лицом "возможной российской агрессии".
Дуда убежден, что "Форта Трамп" в ходе вероятного вооруженного конфликта станет надежным оплотом.
Трамп в свою очередь подчеркнул, что США смотрят на данную просьбу весьма серьезно, поскольку знают, как Польше нравится эта идея, передает Reuters.
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