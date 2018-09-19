Польский лидер Анджей Дуда придумал название для американской базы, которая может в ближайшем будущем появиться на территории Польши. Политик убежден, что данный объект следует назвать "Форт Трамп".

Ранее польские власти обратились к американским коллегам как к союзникам по НАТО с просьбой обеспечить постоянное военное присутствие в стране. Как отмечает "Газета.Ru", этот шаг является необходимым перед лицом "возможной российской агрессии".

Дуда убежден, что "Форта Трамп" в ходе вероятного вооруженного конфликта станет надежным оплотом.

Трамп в свою очередь подчеркнул, что США смотрят на данную просьбу весьма серьезно, поскольку знают, как Польше нравится эта идея, передает Reuters.