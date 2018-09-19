Названы имена супружеской пары, отравившейся в ресторане в Солсбери

Британская пресса сообщила имена новых пострадавших от отравления в Солсбери. По данным издания, очередными «жертвами российских спецслужб» стали британец Алекс Кинг и его жена, россиянка Анна Шапиро.

Напомним, 16 сентября в одном из заведений общепита печально известного британского города Солсбери стало плохо супружеской паре. Женщина обнаружила, что ее супруг упал в мужском туалете, а изо рта у него шла пена. К слову, это заведение находится буквально в трехстах метрах от той пиццерии, где обедали Скрипали в день своего отравления.

Отравившиеся в Солсбери – 42-летний британец Алекс Кинг и его супруга, 30-летняя российская модель Анна Шапиро. Блондинка уже заявила британской полиции, что это отравление является попыткой российских спецслужб ее ликвидировать из-за того, что ее отец – высокопоставленный военный. Однако на этот раз британская полиция не спешит соглашаться с таким «хайли лайкли». Медики сообщили, что мужчина получил отравление крысиным ядом и введен в искусственную кому, сообщает «КП».