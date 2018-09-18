Путин: часть «Турецкого потока» может пройти через Венгрию

Владимир Путин провел сегодня в Кремле переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, и по итогам их переговоров состоялась пресс-конференция. Российский лидер заявил, что часть газопровода «Турецкий поток» может пройти через Венгрию.

Путин и Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, наметили планы сотрудничества на перспективу, - сообщила пресс-служба Кремля.

«Венгрия – важный и надёжный партнёр России в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы российско-венгерские отношения и далее углублялись по всем направлениям», - заявил Путин.

Как отметил глава российского государства, важная сфера двустороннего взаимодействия – энергетика. Путин привел данные: Россия обеспечивает свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа. Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу. Расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса.

Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. По словам президента России, после завершения строительства «Турецкого потока» одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти через Венгрию.