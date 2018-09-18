Видео: бывший сотрудник СБУ рассказал властям ДНР о подготовке терактов‍

Экс-сотрудник управления Службы безопасности Украины Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашенной Донецкой народной республики и рассказал о подготовке диверсий на территории ДНР.

Болтенко рассказал о подготовке диверсионных групп для устранения высокопоставленных лиц республики, а также о пытках простых граждан, которые симпатизировали ополченцам.

Причиной ухода Болтенко из рядов СБУ в Мариуполе, по его словам, стало именно личное неприятие методов работы украинской спецслужбы в отношении населения Донецкой области.

Видеозапись допроса была опубликована на сайте Министерства государственной безопасности республики. В ведомстве сообщили, что мужчина явился в министерство добровольно.



