Отцу герцогини Сассекской регулярно поступают угрозы

Во вторник, 18 сентября, стало известно, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл в последнее время получает угрозы. Согласно последней информации, мужчина страдает от собственного добродушия.

Выяснилось, что отец бывшей американской актрисы Меган Маркл решил помочь соседке с переездом. Женщина незадолго до этого рассталась с супругом, который, очевидно, начал ревность. Теперь он хочет "наказать" Томаса. Лора Дэвис, которая сама того не ожидая втянула Маркла в неприятную историю, призналась, ее бывший муж терроризировал ее и добавила, что он является неуравновешенным человеком.

Как сообщает "СтарХит", отец герцогини уже дал показания в полиции. Томас Маркл заявил, что постоянно получает угрозы, однако заметил, что за свою жизнь не боится.