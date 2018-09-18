Отцу герцогини Сассекской регулярно поступают угрозы
18 сентября 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 18 сентября, стало известно, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл в последнее время получает угрозы. Согласно последней информации, мужчина страдает от собственного добродушия.
Выяснилось, что отец бывшей американской актрисы Меган Маркл решил помочь соседке с переездом. Женщина незадолго до этого рассталась с супругом, который, очевидно, начал ревность. Теперь он хочет "наказать" Томаса. Лора Дэвис, которая сама того не ожидая втянула Маркла в неприятную историю, призналась, ее бывший муж терроризировал ее и добавила, что он является неуравновешенным человеком.
Как сообщает "СтарХит", отец герцогини уже дал показания в полиции. Томас Маркл заявил, что постоянно получает угрозы, однако заметил, что за свою жизнь не боится.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес