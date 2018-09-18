Посол Израиля в Москве вызван в Министерство иностранных дел

Во вторник, 18 сентября, в Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Израиля. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно последним данным, посол Израиля вызван в МИД РФ в связи с происшествием, которое случилось с российским самолетом Ил-20 в Сирии, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне вечером пропала связь с воздушным судном, которое возвращалось на авиабазу Хмеймим. Впоследствии выяснилось, что Ил-20 попал под удар средств ПВО Сирии по вине израильских военных, которые якобы прикрывались им. Погибли пятнадцать россиян.