В США найдена убитой чемпионка Европы по гольфу

В городе Эмс, который расположен в американском штате Айова, сегодня была найдена убитой чемпионка Европы по гольфу. Речь идет о спортсменке из Испании, которую звали Селия Баркин Аросамена.

На поле для гольфа сотрудников полиции вызвали из-за бесхозной спортивной сумки. Правоохранители, прибывшие на место, провели осмотр местности, и нашли мертвую гольфистку. Известно, что девушке было 22 года, а в США она приехала на учебу, передает "Росбалт".

В настоящий момент полицейские разыскивают предполагаемого убийцу – Колина Дэниела Ричардса. Пока не установлено, почему молодой человек напал на чемпионку Европы по гольфу среди любителей.