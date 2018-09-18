В США найдена убитой чемпионка Европы по гольфу
18 сентября 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Эмс, который расположен в американском штате Айова, сегодня была найдена убитой чемпионка Европы по гольфу. Речь идет о спортсменке из Испании, которую звали Селия Баркин Аросамена.
На поле для гольфа сотрудников полиции вызвали из-за бесхозной спортивной сумки. Правоохранители, прибывшие на место, провели осмотр местности, и нашли мертвую гольфистку. Известно, что девушке было 22 года, а в США она приехала на учебу, передает "Росбалт".
В настоящий момент полицейские разыскивают предполагаемого убийцу – Колина Дэниела Ричардса. Пока не установлено, почему молодой человек напал на чемпионку Европы по гольфу среди любителей.
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