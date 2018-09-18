Пушков высказался о ситуации со сбитым в Сирии Ил-20

Сенатор Алексей Пушков во вторник, 18 сентября, высказался о ситуации со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. В ходе крушения воздушного судна погибли пятнадцать военнослужащих из РФ.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что данное происшествие является непростым. Пушков подчеркнул, что все детали случившегося необходимо выяснить, а призывать к каким-либо преждевременных действиям сейчас не следует.

Как уточняет РИА "Новости", сенатор считает, что Израиль в данном вопросе занял странную позицию: страна пытается сохранить "свободу рук" в САР, но при этом не желает ни за что отвечать.