Водолацкий объяснил причастность западных спецслужб к убийству Захарченко

Верховный атаман Союза казаков, воинов России и зарубежья, депутат Госдумы Виктор Водолацкий считает, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко причастны западные спецслужбы.

«Мы увидели признательные показания одного из диверсантов, представителей СБУ. Ни для кого не секрет, что на четвёртом этаже здания СБУ, который закрыт для представителей ведомства, находятся представители ЦРУ. Они управляют процессом, решают геополитические вопросы — что необходимо делать сегодня Украине. Это и церковный раскол, который они спланировали и подтолкнули к нему Варфоломея (Патриарха Константинопольского — прим. НСН). Поэтому взрывное устройство, которое было заложено в кафе, где погиб Захарченко, технология, по которой оно было сделано, позволяет специалистам говорить, что к этому приложили руку западные спецслужбы — ЦРУ», — объяснил Водолацкий. Об этом пишет НСН.