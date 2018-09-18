Билл Гейтс заявил, что Дональд Трамп всегда заботится о других людях

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что президент США Дональд Трамп всегда заботится о других людях. Кроме того, по словам предпринимателя, политик является человеком широких взглядов.

Билл Гейтс убежден, что Дональда Трампа можно уговорить предоставить помощь иностранным державам. В интервью британскому изданию The Guardian миллиардер отметил, что президент Соединенных Штатов всегда открыт для каких-либо новых идей и принципиально новых действий, которые до него никто не совершал.

Глава Microsoft также призвал Запад не игнорировать африканский континент и помогать ему, поскольку стабильность в данном регионе имеет большое значение для мира.