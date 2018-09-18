Путин выразил соболезнования близким погибших при крушении Ил-20 в Сирии

Во вторник, 18 сентября, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных в Сирии. Самолет Ил-20 был сбит в минувший понедельник у побережья САР.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства глубоко соболезнует всем родственникам, близким и сослуживцам членов экипажа, которые находились в разбившемся летательном аппарате, передает сегодня днем RT.

Отмечается также, что в Кремле крайне обеспокоены трагедией, которая накануне вечером произошла на территории Сирии.

Ранее в Минобороны заявили, что израильские военные прикрывались российским Ил-20 от сирийских ПВО. В результате воздушное судно было сбито, погибли 15 человек.