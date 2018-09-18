ДТП в Турции: 7 человек погибли и 28 ранены

Семь человек погибли и еще 28 получили ранения в массовой дорожной аварии с пассажирским автобусом. Инцидент произошел утром 18 сентября в административном центре на западе Турции.

По данным агентства Regnum, авария произошла на трассе Афьонкарахисар-Анталья. Рейсовый автобус, следовавший из Антальи в Эскишехир, съехал с трассы и перевернулся.

На место ДТП были в срочном порядке отправлены аварийно-спасательные службы. Раненые пассажиры незамедлительно были доставлены в больницы.

Обстоятельства и причины катастрофы пока не уточняются. Представители правоохранительных органов и специалисты экстренных служб работают на месте аварии.