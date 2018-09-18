Найдено место крушения самолета Ил-20 в Сирии

В Министерстве обороны РФ во вторник утром сообщили, что обнаружено место крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. Ранее стало известно, что происшествие случилось по вине израильской стороны.

Согласно последней информации, летательный аппарат, на борту которого находились 15 человек, упал в 27 километрах к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия, передает РИА "Новости".

Ранее в Минобороны заявили, что израильские военные прикрывались самолетом Ил-20 от сирийских ПВО, подставив его под удар. В посольстве Израиля 18 сентября категорически отказались комментировать данные обвинения.

Позже сообщалось, что ведутся поиски упавшего летательного аппарата.