Джабаров: Современная дипломатия потеряла культуру

Убийство брата северокорейского лидера Ким Чен Ына произошло при содействии России, заявила в результате заседания Совбеза ООН постоянный представитель США при организации Никки Хейли, сообщает ТАСС. По её мнению, Россия якобы предоставила КНДР биологические вещества, после чего Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что такая риторика со стороны американских дипломатов говорит о паранойе США, как пишет НСН.

«Современная дипломатия потеряла культуру. Дипломат высокого ранга великой державы заявляет бред с трибуны Совета безопасности ООН, ничем не доказанный, ничем не подтверждённый, даже хотя бы косвенно. Это говорит о том, что в мозгах американских политиков образовалась такая паранойя, что теперь, что бы ни произошло в мире, они видят в этом русский след. Сейчас у них там ураган проходит, к сожалению, погибли люди, и я уверен, пройдёт время, и они скажут — русские изобрели климатическое оружие, нагнали на нас этот ураган», — объяснил Джабаров.