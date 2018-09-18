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Петр Порошенко получил приглашение на саммит глав государств СНГ
18 сентября 2018, 11:35 [ «Аргументы Недели» ]
Украинского лидера Петра Порошенко пригласили на заседание Совета глав государств стран СНГ, которое пройдет в Душанбе. Об этом во вторник сообщил глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
Украинская сторона данное приглашение уже получила, но официального ответа пока не дала. Не исключено, что Петр Порошенко откажется от участия в заседании, однако существует вероятность, что он примет решение приехать в Таджикистан в последний момент, передает РИА "Новости".
Глава Исполкома СНГ также предположил сегодня, что Украина сможет принять участие в заседании СГГ 28 сентября в качестве наблюдателя.
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