Посольство Израиля в Москве не пожелало комментировать крушение Ил-20 в Сирии
18 сентября 2018, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 18 сентября, в посольстве Израиля в Москве не пожелали комментировать обвинения, которые прозвучали со стороны Минобороны РФ в связи со сбитым над Средиземным морем российским Ил-20.
Пресс-атташе посольства в Москве Алекс Гандлер на просьбу журналистов высказаться о данном инциденте ответил кратко: "Без комментариев". Об этом сегодня сообщает РИА "Новости".
Напомним, накануне вечером пропала связь с российским самолетом Ил-20. Впоследствии официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские летательные аппараты прикрывались воздушным судном РФ от ПВО Сирии. Именно поэтому Ил-20 был сбит, вследствие чего погибли 15 человек.
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