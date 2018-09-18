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СМИ: в Польше мужчина очнулся в морге и ушел на вечеринку
18 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Житель польского города Семяновице-Сленске, "умерший" от алкогольного отравления, проснулся в морге, а затем вернулся на вечеринку, категорически отказавшись от госпитализации.
Как сообщает издание PatrztuNews, 31-летнего мужчину без чувств нашли у одного из ночных клубов. Прибывшая на место бригада скорой пыталась реанимировать человека, но в итоге врачи вынуждены были констатировать его смерть.
Формулировка гласила: "по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя". Тело было доставлено в морг. Однако, спустя какое-то время один из охранников учреждения услышал нехарактерный шум.
Звук доносился из ячейки холодильной камеры. Открыв дверь, он обнаружил внутри живого человека. Вопреки советам врачей мужчина отказался от госпитализации.
Как уточняет издание, поляк вызвал автомобиль такси с намерением уехать домой, однако в процессе передумал и принял решение вернуться на вечеринку к друзьям.
Данный инцидент получил широкую огласку, в связи с чем дело было передано в суд. Врача, который констатировал остановку сердца у Кшиштофа Новака, ждет разбирательство.
Аналогичный случай произошел с 25-летним поляком в декабре 2016 года. Мужчина очнулся в холодильной камере морга и попросил у ошарашенного охранника одеяло.
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