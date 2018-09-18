Украинский генерал не исключил, что база на Азовском море позволит вернуть Крым

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан во вторник, 18 сентября, заявил, что создание Украиной военно-морской базы в акватории Азовского моря заставит российскую сторону "пойти на уступки".

Военнослужащий убежден, что Киеву удастся создать в Азовском регионе инфраструктуру, которая заставит РФ сесть за стол переговоров, поскольку станет для страны большой проблемой. Более того, Богдан уверен, что возникновение данной военно-морской базы позволит оказать влияние на выполнение Минских договоренностей и разрешение прочих конфликтов, в частности, вопроса с Крымом, передает РИА "Новости".

Генерал-лейтенант полагает, что Украине в создании базы поможет Запад. Василий Богдан напомнил, что ранее власти США пообещали оказывать содействие украинской стороне в сфере укрепления обороноспособности.