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Украинский генерал не исключил, что база на Азовском море позволит вернуть Крым
18 сентября 2018, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан во вторник, 18 сентября, заявил, что создание Украиной военно-морской базы в акватории Азовского моря заставит российскую сторону "пойти на уступки".
Военнослужащий убежден, что Киеву удастся создать в Азовском регионе инфраструктуру, которая заставит РФ сесть за стол переговоров, поскольку станет для страны большой проблемой. Более того, Богдан уверен, что возникновение данной военно-морской базы позволит оказать влияние на выполнение Минских договоренностей и разрешение прочих конфликтов, в частности, вопроса с Крымом, передает РИА "Новости".
Генерал-лейтенант полагает, что Украине в создании базы поможет Запад. Василий Богдан напомнил, что ранее власти США пообещали оказывать содействие украинской стороне в сфере укрепления обороноспособности.
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