Утром во вторник, 18 сентября, стало известно, что количество жертв тропического шторма "Флоренс", который обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов четыре дня назад, возросло.

К настоящему моменту известно о 32 погибших в результате разгула стихии. Сейчас более полумиллиона домов в Северной и Южной Каролине остаются без электроснабжения, передает "Газета.Ru" данные CBS.

Ранее поступала информация о 24 жертвах урагана.

Отметим, что 27 тысяч жителей двух вышеуказанных штатов вынуждены оставаться во временных убежищах, несмотря на то, что "Флоренс" постепенно теряет свою силу.