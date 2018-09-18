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Число жертв урагана "Флоренс" увеличилось
18 сентября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 18 сентября, стало известно, что количество жертв тропического шторма "Флоренс", который обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов четыре дня назад, возросло.
К настоящему моменту известно о 32 погибших в результате разгула стихии. Сейчас более полумиллиона домов в Северной и Южной Каролине остаются без электроснабжения, передает "Газета.Ru" данные CBS.
Ранее поступала информация о 24 жертвах урагана.
Отметим, что 27 тысяч жителей двух вышеуказанных штатов вынуждены оставаться во временных убежищах, несмотря на то, что "Флоренс" постепенно теряет свою силу.
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