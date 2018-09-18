В США будет рассекречена часть документов по "российскому делу"
18 сентября 2018, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 17 сентября, отдал распоряжение рассекретить некоторые документы по делу о вмешательстве России в избирательный процесс на территории США в 2016 году.
Рассекречены будут бумаги, которые подготовила национальная разведка, ФБР, а также Министерство юстиции Соединенных Штатов. Как уточняет агентство Reuters, ссылаясь на Белый дом, документы редактуре подвергаться не будут.
В частности, Белый дом принял решение раскрыть данные об экс-главе ФБР Джеймсе Коми и его заместителе Эндрю Маккейбе. Также в свободном доступе появятся документы бывших агентов ФБР Питера Стржока и Лизы Пейдж и сотрудника Минюста Брюса Ора.
Напомним, США не раз обвиняли Россию во вмешательстве в выборы американского президента при помощи хакеров. Москва категорически отрицает данные обвинения.
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