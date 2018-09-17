После переговоров Путина и Эрдогана США стали лишним игроком в Сирии

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин прокомментировал итоги прошедших сегодня переговоров президентов России и Турции по решению сирийского вопроса.

Сегодня по итогам состоявшихся в Сочи переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стороны выступили с совместным заявлением о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе.

«Это позволит урегулировать ситуацию в Идлибе и перевести ее в спокойное русло. При этом не идет речи о прекращении борьбы с террористами. Однако совместные военные патрули России и Турции позволят стабилизировать обстановку в регионе», - прокомментировал данное решение Юрий Швыткин.

«С учетом достигнутых сегодня договоренностей между российской и турецкой сторонами отпадает необходимость в военной операции в Идлибе. А США в этой ситуации оказались лишним игроком – Россия и Турция перехватили инициативу. Нельзя забывать, что Турция – страна блока НАТО, но в данной ситуации это наш партнер», - приводит «Царьград» мнение российского парламентария.