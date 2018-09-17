В Минске обсудят вопрос обмена пленными в Донбассе

На переговорах по Донбассу, которые пройдут в Минске 19 сентября, будут обсуждаться вопросы обмена пленными, поиска пропавших без вести и декларации, осуждающей пытки, заявила омбудсмен ДНР.

«На повестке дня 19 сентября у нас стоят следующие вопросы: обмен всех установленных на всех установленных, подписание декларации, осуждающей пытки и сексуальное насилие, и без вести пропавшие», - заявила уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

При этом омбудсмен ДНР отметила, что сомневается в позитивных результатах предстоящих переговоров, несмотря на готовность ДНР провести обмен пленными в любой момент, сообщает RT.